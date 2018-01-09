Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО, ВТО ООН), сообщает "Коммерсант". Саммит состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Vitalijus Mutko
© Sputnik / Scanpix

В оргкомитет войдут также замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Ольга Ярилова, а также представители МИД, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

ЮНВТО является специализированным межправительственным учреждением системы ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея. При этом каждые два года половина членов совета переизбирается. Исключением является только Испания, размещающая у себя штаб-квартиру ЮНВТО.

Всемирная туристская организация также занимается финансированием и реализацией проектов развития в сфере туризма и делится опытом туристской деятельности с развивающимися странами в целях устойчивого развития. 22-я сессия Генассамблеи ЮНВТО прошла в китайском Чэнду.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) применил санкции к Мутко, ранее занимавшему пост министра спорта РФ, в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры. Соответствующее решение было принято в рамках допингового скандала, из-за которых Россия осталась без права участвовать в предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.

Вскоре после решения МОК тучи начали сгущаться над национальной командой РФ по футболу, которая будущим летом впервые в истории выступит в роли хозяйки чемпионата мира. Было объявлено, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование допинг-контроля в чемпионате страны с 2012-го по 2015 год, информация о котором может находиться в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

На фоне допинговых скандалов Мутко сложил с себя полномочия президента РФС), а в январе Медведев подписал распоряжение об исключении Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

NEWSru.com
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