Муниципальные выборы в Эстонии: по рижскому сценарию

В воскресенье, 15 октября, в Эстонии состоялись выборы в местные органы власти. Победителем в общепартийном зачете, как и в 2013 году, стала Центристская партия, набравшая по стране 27% голосов. За ней с заметным отрывом следует ныне оппозиционная Реформистская партия (20%). Социал-демократы получили 10% голосов, а националистический Союз Отечества и Республики — 8%. Новую радикально-националистическую Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) поддержали 7% избирателей. DELFI рассказывает, какие главные сюрпризы принес день голосования у соседей.

1. Центристы прошли в "угольное ушко"

Главной интригой политического года в Эстонии стал вопрос, смогут ли центристы удержать власть в Таллине и в "русских" городах северо-востока.

Руководство Центристской партии год назад сменилось на внеочередном съезде, когда с поста председателя ушел харизматичный многолетний мэр Таллина Эдгар Сависаар. Сама партия после этого вошла в правительство, а премьером стал ее новый председатель Юри Ратас.

По итогам выборов 15 октября, центристы сумели остаться самой популярной партией, получив по стране 27 % всех голосов избирателей (на выборах 2013-го — 32%). Центристская партия также сохранила власть в крупных городах северо-востока с преимущественно русскоязычным населением.

Однако подсчет голосов в Таллинне заставил центристов понервничать. Они получили 40 мандатов из 79, потеряв тем самым 6 депутатских мест. Перевес голосов столь незначителен, что наверняка возможны переговоры центристов с какой-либо из четырех других партий, попавших в горсобрание. Также не исключено, что кто-нибудь из участников выборов потребует пересчета голосов.

Эта ситуация очень напоминает результаты июньских выборов в Риге, когда победивший список "Согласие — Честь служить Риге" получил 32 мандата из 60 в думе (при явке в 59%). В Таллине вчера явка оказалась на 10% меньше, чем на прошлых выборах. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о настроениях избирателей-неэстонцев, разочаровавшихся в обновленной Центристской партии.

2. "Культ личности" не сработал

Еще весной высказывалось немало опасений по поводу судьбы центристов. С одной стороны, они рассматривались как типичная вождистская партия — т.е. нет вождя (Эдгара Сависаара), нет партии. Во-вторых, было непонятно, как на изменения в руководстве партии отреагируют избиратели-неэстонцы. Последнее десятилетие своими успехами центристы были во многом обязаны поддержке русскоязычных. Новое руководство партии сразу стало бороться с имиджем промосковской и прорусской партии. После ряда политических заявлений премьера Юри Ратаса рейтинг партии среди неэстонцев стал падать. Конфликт нового руководства с видными русскими членами партии особенно обострился на 9-е мая.

Летом этого года недовольные члены партии — как эстонцы, так и русские — на полном серьезе обсуждали возможность выхода из партии и создание новой. Однако лидеры оппозиции и новое руководство сумели договориться, избежав раскола. Премьер Ратас обещал не забывать об интересах русскоязычных избирателей, таких как гражданство или образование.

Сависаар, который остался за бортом соглашения, создал избирательный союз с группой предпринимателей. Но расчет не оправдался. По итогам голосования бывший мэр получил 3621 голос, что для него можно считать провалом — на прошлых выборах в том же избирательном округе за него проголосовали 40 тысяч человек. Бывший мэр прошел в горсобрание по личному мандату (как работает избирательная система в Эстонии DELFI объяснял здесь), но его список не преодолел пятипроцентного барьера.

Место Сависаара как самого популярного политика страны занял сорокалетний русскоязычный вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, набравший 24,7 тысяч голосов. Хотя Кылварт не являлся официальным кандидатом от центристов на пост мэра столица, он заметно укрепил свои позиции в качестве одного из лидеров "русского" крыла партии.

3. Национализм снова в моде

Героем этих выборов также можно считать Реформистскую партию. На протяжении 11 лет она возглавляла парламентскую коалицию, но год назад ее оттеснили от власти, заменив на "обновленных" центристов. Тем не менее по итогам вчерашних выборов она вышла на второе место, существенно улучшив результат четырехлетней давности.

Хотя Реформистская партия позиционирует себя как либеральная, в ходе кампании она напрямую обращалась к избирателю-националисту. Еще в мае реформисты заявили, что готовы войти в правительство с любыми парламентскими партиями, включая EKRE — радикальных националистов, ксенофобов и евроскептиков.

Примечательно, что на местных выборах именно лидеры реформистов одной из своих главных предвыборных "фишек" сделали переход на эстонский язык образования в детских садах, и эти лозунги подхватили другие политические силы. А распространяемая реформистами антицентристская "сатирическая" реклама шокировала многих эстонских наблюдателей тем, что явно раскалывала общества по национальному признаку.

Впрочем, судя по всему, данная стратегия принесла реформистам новые голоса. В особенности впечатляет, что в Таллине Реформистская партия сумела увеличить поддержку избирателей в два раза — до 20,5%. Даже секс-скандал с участием бывшего премьер-министра Таави Рыйваса не сильно сказался на результатах, а сам Рыйвас стал пятым по популярности кандидатом в Таллине (4130 голосов).

Стоит отметить, что помимо реформистов, Союза Отечества и Республики и соцдеков в таллинское горсобрание также вошла новая партия EKRE, известная своей радикальной националистической риторикой. Она получила 6 мандатов.