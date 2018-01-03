По его словам, бок о бок с биткоином идут "мошенничество, обман и невежество".
Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.
В начале 2017 года биткоин стоил чуть меньше 1 000 долларов, однако к концу года его курс вырос почти в 20 раз.
Затем - всего за неделю - он вновь потерял более 25% стоимости, вызвав опасения в том, что это не более чем финансовый пузырь.
Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткоина могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под надзором ни одного централизованного органа.
"Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - цитирует фетву крупнейшая египетская газета "Аль-Ахрам".
В августе 2017 года в Египте была открыта первая площадка для торговли биткоинами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.
Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью Egypt Today, что биткоин используется "напрямую для финансирования террористов".
В декабре прошлого года проживавшей в Нью-Йорке женщине были предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство".
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