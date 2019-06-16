В Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?
Braškės
© DELFI / Mantas Jokubauskas

В этом сезоне на сборы клубники приехали сотни украинцев. Среди них могут быть и заразившиеся люди: в течение последнего года в Украине зарегистрировано более 50 000 случаев болезни. Корь — крайне заразное и тяжелое заболевание. Можно ли им заразиться через клубнику? Например, если собиравший ее чихнул.

”Через клубнику точно не заразишься. Корь — вирусное заболевание, и вирус не живет на солнце и в воздухе, он умрет раньше, чем ягоды поступят на стол. Скорее можно заразиться при общении с заболевшим”, — сообщили журналистам по линии консультации семейных врачей.

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Сегодня стало известно, что двое сотрудников Ляэне-Таллиннской центральной больницы заболели корью.

Также ей заболел маленький ребенок непосредственно перед вакцинацией.
Выявлением контактов и вакцинацией занимаются как Департамент здоровья, там и сама больница.

В последние годы все чаще в Европе говорят о вспышках кори, которые случаются повсеместно. К сожалению, были зарегистрированы случаи и в Эстонии. Возможно, именно в свете этих событий ревакцинация от кори у нас в стране резко выросла — за первый квартал этого года защиту от кори обновили 1337 взрослых. За 2018 год в Эстонии ревакцинировались 1502 взрослых, а в 2017 году — 373.

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