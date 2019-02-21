Казалось бы, еще немного — и в западных столицах можно будет праздновать победу. Путь к этой победе занял четыре с половиной года. Чтобы добиться ее, пришлось создать коалицию из 79 стран и потратить многие миллиарды долларов. Цена этой победы — тысячи и тысячи жизней, в том числе мирных иракцев и сирийцев.
Но люди, знакомые с секретными разведданными о действиях "Исламского государства" (признанного террористическим и запрещенного во многих странах, в том числе в России), призывают не торопиться с празднествами.
На прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер сказал: "Военный разгром "халифата" не означает, что мы отвели угрозу со стороны террористов. Мы наблюдаем, как он видоизменяется и расползается […] по Сирии и вовне ее […] Это традиционная форма террористической организации".
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен там же, на Мюнхенской конференции, рассказала, что ИГ уходит глубоко в подполье и налаживает связи с другими террористическими группировками.
Командующий силами США в Западной Азии генерал Джозеф Вотел тоже говорил, что, хоть структура ИГ и разрушена, борьбу с ее составными частями следует продолжать, иначе они соединятся вновь.
По разным оценкам, в Сирии и Ираке залегли на дно от 20 до 30 тысяч бойцов ИГ. Многие из них — иностранцы, которые не хотят и не могут вернуться в родные страны, поскольку там их ждет арест.
Из Ирака приходят сообщения об учащающихся вылазках боевиков ИГ на севере страны.
Какое-то количество связанных с ИГ фанатиков есть в Ливии, Египте, Западной Африке, Афганистане и на юге Филиппин.
В общем, картина мрачная.
Но давайте вспомним, что способствовало взлету ИГ в 2013-2014 годах, и попытаемся понять, может ли оно достичь тех же масштабов.
ИГ выросло из иракской Аль-Каиды (также признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России). Эта группировка представляла собой ситуативный альянс униженных, оставшихся без работы иракских военных и сотрудников спецслужб с идеалистами-джихадистами, стекавшимися в Ирак из других арабских стран и разных уголков мира.
Эти последние откликнулись на призыв лидеров Аль-Каиды, которые объявили, что якобы долг каждого мусульманина — приехать и помочь в борьбе с американской оккупацией Ирака.
Но вскоре жестокость и нетерпимость этих идеалистов — они, например, отрубали пальцы пойманным с сигаретой — настроила против них разные группы населения Ирака, те встали на сторону центральной власти и изгнали Аль-Каиду в иракские пустыни.
Однако шиитское правительство Ирака вскоре уже само настроило против себя большие группы населения, занявшись систематической дискриминацией суннитов.
К лету 2014 года они уже настолько возненавидели центральную власть, что ИГ — а это именно суннитское экстремистское движение — заняло второй по величине город страны Мосул практически без сопротивления.
Добавьте к этому деморализованность новой иракской армии, чьи старшие офицеры бежали от ИГ, бросая собственные части, и вы получите все главные ингредиенты распространения ИГ, взявшего под свой контроль треть территории Ирака.
В соседней Сирии к этому времени вовсю полыхала гражданская война, и в этом кровавом хаосе ИГ, как самая решительная и беспощадная из всех мятежных группировок, легко захватила достаточно большие территории.
Так может ли это случиться вновь? И да, и нет.
Возрождение "халифата" в прежней, физической форме крайне маловероятно — его не допустят. Но многие факторы, способствовавшие успеху ИГ несколько лет назад, остаются в силе.
Ирак заполонили шиитские ополченцы, часть из которых вооружена, обучена и финансируется шиитским Ираном. Поступают сообщения о том, что эти шииты изгоняют из домов суннитов, обвиняя их — в некоторых случаях безосновательно — в сотрудничестве с ИГ.
Чтобы избежать "Исламского государства — 2", Ираку срочно нужно запустить процесс национального примирения и создать правительство, в которое вошли бы представители всех групп населения. Но пока непохоже, чтобы дело двигалось в эту сторону.
В Сирии причина катастрофической гражданской войны теперь сидит с победоносным видом в своем дворце в Дамаске. Позиции Башара Асада, спасенного российскими и иранскими союзниками, выглядят довольно прочными.
Сирийцы в большинстве слишком измотаны войной, чтобы сопротивляться ему.
Однако зверства, которые режим Асада совершал в промышленных масштабах, продолжают толкать многих к вооруженному сопротивлению, и это — шанс для ИГ.
Шансы найти новых рекрутов есть у ИГ и в соседних странах, и по всему миру — везде, где мусульмане чувствуют реальные или мнимые притеснения, где они до предела разочарованы властями, где молодым людям кажется, что в их жизни не хватает перспектив и цели.
"Халифат" умер, но его идеология — опасная и заразная — жива.
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