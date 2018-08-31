В этом году ситуация немного исправилась, однако, как говорят отраслевые эксперты и наблюдатели, рост туристического потока стал возможным во многом благодаря введенному в эксплуатацию автомобильному мосту через Керченский пролив. DW выяснила, что мешает Крыму развивать его туристический потенциал.
Как менялся туристический поток в Крым в последние годы
Как заявила на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, если бы не Крымский мост, туристический поток в Крым в этом году продемонстрировал бы стагнацию.
Эта оценка отчасти подтверждается и последними данными, озвученными на днях министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко. По его словам, с начала года Крым посетили 5 млн туристов, что на 1 млн превышает показатель прошлого года. При этом по мосту на полуостров въехало около 1 млн транспортных средств.
Всего в прошлом году Крым посетили 5,39 млн человек. Турпоток просел тогда по сравнению с 2016 годом (по официальным данным — на 3,2%) по двум причинам. Во-первых, для россиян была снова открыта Турция. Во-вторых, как рассказал DW гендиректор туроператора "Алеан" (специализируется на туризме по России и работает с крымским направлением с 2003 года) Илья Уманский, сыграл свою роль фактор разочарования.
"2017 год был самым тяжелым — разочаровались и старые, и новые туристы. Те, кто привык ездить в Крым задолго до 2014 года, были расстроены выросшими на 30-40% ценами. Вновь прибывшие оказались недовольны соотношением цены и качества", — объяснил он.
Крымский мост как аналог Москва-Сити
По словам эксперта, в Крыму по уровню качества предлагаемого туристического продукта в среднем ценовом сегменте "пока наблюдается объективное отставание даже от Краснодарского края, не говоря уже о Турции и Болгарии". Однако в этом году спрос на Крым по сравнению с прошлым годом вырос, поскольку многим стало интересно посмотреть на открывшийся Крымский мост.
"Он стал буквально сакральной вещью. Даже те, кто отдыхает в Краснодарском крае, ездит туда на однодневные экскурсии. Это самая популярная экскурсия среди наших туристов", — рассказал Уманский.
Подтверждают это и те, кто давно ездит на отдых в Крым. Как рассказала DW 45-летняя риэлтор Наталья, мать которой держит гостевой дом в поселке Береговое, в этом году она с семьей решила поехать на отдых на машине.
"Нам было очень интересно. И мы обнаружили, что не одни такие. Несмотря на то, что на мосту останавливаться нельзя, многие нарушают правила. Бросают машины и фотографируются. Прямо как на Третьем транспортном кольце у Москва-Сити, — говорит она. — По моим ощущениям, туристов в этом году стало намного больше".
Частный сектор пока еще по-прежнему загружен, но бьет тревогу
"Мы с мужем сдаем часть своего дома в Симеизе, — рассказала DW 37-летняя москвичка Екатерина. — Я бы не сказала, что спрос вырос. Проблем с поиском жильцов нет, но и ажиотажа не наблюдается". По ее словам, цены в местных магазинах ощутимо подросли по сравнению с прошлым годом (они здесь выше московских), поэтому, чтобы удержать постояльцев, они оставили стоимость проживания на уровне прошлого года. "У нас есть клиенты, которые приезжают каждый год, не хочется их потерять", — объясняет Екатерина.
Часть дома на пятерых человек со всеми удобствами сдается в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки. Новых клиентов нередко приводят так называемые "разводящие" — люди, встречающие с рекламными табличками туристов на автовокзалах. За свои услуги "разводящие" берут с хозяина дома 10%. "Чтобы отбить этот расход, некоторые соседи поднимают цену проживания", — пояснила Екатерина.
В этом году, по ее словам, ситуация тревожная — закрылись три местных санатория, в которых работали и даже проживали местные жители, к тому же идет переоформление земли. "Некоторые потеряли работу, некоторые боятся остаться без собственности, все очень хаотично и непонятно, что будет дальше", — делится она своими опасениями. Среди местных жителей ходит слух, что санатории выкупила семья высокопоставленного чиновника из Москвы.
Почему не создается нормальный туррынок в Крыму
По оценке Ильи Уманского, частный сектор привлекает к себе около 80% туристов. При этом его наличие — "боль для построения нормального организованного рынка". "Палитра его очень широка — от бабушки, сдающей комнату за 300 рублей, до гостиницы под сто номеров, которая оформлена как частный дом. Они не проходят проверок, не выполняют нормативы, не платят налоги", — указывает гендиректор турфирмы. В итоге, по его выражению, страдает качество туристических услуг, а крупному бизнесу трудно выдерживать конкуренцию.
Навести порядок на рынке не просто невозможно, а взрывоопасно, считает эксперт: "Это чревато тем, что на улицу выйдет куча бабушек, которые будут со слезами и говорить, что их лишают последнего куска хлеба. Власти не могут допустить такой социальной напряженности". К тому же, по его словам, зачастую самим местным чиновникам это невыгодно.
Не спешат развивать бизнес и сами предприниматели. "Они боятся инвестировать в Крым и попасть под санкции", — отмечает Уманский. Все это в совокупности тормозит создание качественного конкурентного туристического продукта.
Впрочем, как отмечает эксперт, перспективы у Крыма все же есть. Во-первых, в конце 2019 — начале 2020 года должна заработать железнодорожная часть Крымского моста, что привлечет значительную часть российских туристов. Во-вторых, есть перспективы строительства крупных курортных зон на прибрежных территориях, свободных от хаотичной застройки.
"Мировой опыт говорит о том, что все современные известные курорты были построены на пустом месте. На заселенных территориях создавать курорты крайне трудно. Надеюсь, Крым пойдет по этому пути", — резюмирует Уманский. Как предприниматели будут обходить риски возможных персональных санкций, пока остается неясным.
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