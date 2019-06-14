В Ростовской области в пятницу, 14 июня, началась выдача российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Жителей самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" принимают в специальных центрах в селах Покровское и Новошахтинское, сообщает корреспондент РИА "Новости".
Документы на получение российского гражданства в "ДНР" подали уже более восьми тысяч , сообщил глава "Миграционной службы" самопровозглашенной республики Владимир Краснощека. Он отметил, что 14 июня получать паспорта приехали 34 человека и "дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют". Процесс рассмотрения заявлений может занимать до трех месяцев.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Как было заявлено в документе, решение было принято по гуманитарным соображениям в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина". Правительство Украины приняло решение признавать эти паспорта незаконными и недействительными паспорта РФ.
Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса (5)
Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской...
Зеленский почтил погибших в сбитом пять лет назад самолете Ил-76 (2)
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память...
Верховный суд Бразилии объявил гомофобию преступлением (1)
По решению суда, враждебное отношение к гомосексуалам...
"Останови капитуляцию!": в Киеве протестуют сторонники войны до победы (4)
Под миролюбивые заявления нового президента Владимира...
Новозеландский стрелок отказался признать вину в массовом расстреле мусульман
Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в...
TOP новостей
Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (30)
Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...
Сталин умер, Сталин жив: Литва вспоминает начало массовых выселений (194)
Сегодня Литва в очередной раз отмечает День траура и...
"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа
Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...
В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City
14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...
Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (104)
Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...