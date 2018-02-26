Полиция и экстренные службы выехали на место "крупного инцидента", произошедшего в центральной части британского города Лестер, говорится на официальной странице местных правоохранителей в Twitter. Стражи порядка призвали граждан держаться подальше от улиц Карлайл и Хинкли Роуд, где произошло ЧП. О характере происшествия в заявлении не говорится.
Sprogimas Lesteryje
© AFP / Scanpix

Между тем издание The Telegraph со ссылкой на заявления очевидцев утверждает, что около 19:10 по местному времени в центре Лестера прогремел мощный взрыв.

Судя по сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел в магазине, принадлежавшем уроженцам Польши. В непосредственной близости от заведения находится автобусная остановка. В местных СМИ пишут, что взрывом был разрушен жилой дом.

По словам граждан, оказавшихся рядом с местом взрыва, район инцидента к настоящему моменту оцепила полиция, над городом поднимается огромный столб дыма, отовсюду раздаются звуки сирен. Агентство Reuters передает, что на место ЧП властями направлены шесть пожарных расчетов.

Горожане предполагают, что речь скорее идет о взрыве бытового газа, нежели о теракте.

Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Такие данные озвучили в медицинских службах Лестера. Все пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.


NEWSru.com
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