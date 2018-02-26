Между тем издание The Telegraph со ссылкой на заявления очевидцев утверждает, что около 19:10 по местному времени в центре Лестера прогремел мощный взрыв.
Судя по сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел в магазине, принадлежавшем уроженцам Польши. В непосредственной близости от заведения находится автобусная остановка. В местных СМИ пишут, что взрывом был разрушен жилой дом.
По словам граждан, оказавшихся рядом с местом взрыва, район инцидента к настоящему моменту оцепила полиция, над городом поднимается огромный столб дыма, отовсюду раздаются звуки сирен. Агентство Reuters передает, что на место ЧП властями направлены шесть пожарных расчетов.
Горожане предполагают, что речь скорее идет о взрыве бытового газа, нежели о теракте.
Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Такие данные озвучили в медицинских службах Лестера. Все пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.
| Major Incident |
19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018
'Major incident' declared after #explosion in #Leicester https://t.co/30LxF4kvsX via @MetroUK #HinckleyRoad #MajorIncident— Radcliff Gregory (@TransBoundaries) February 25, 2018
Update on Hinckley Road fire, #Leicester:
University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21— Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) February 25, 2018
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