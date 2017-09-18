Мощный ураган внезапно обрушился на Румынию: погибли 8 человек

Короткий, но мощный ураган обрушился 17 сентября на город Тимишоара и окрестности (запад Румынии). Скорость порывов ветра достигала 100 километров в час, в уездах Арад, Караш-Северен, Хунедоара, Бихор был объявлен "оранжевый код" метеоопасности.
Разбушевавшаяся стихия валила деревья, срывала крыши домов и опрокидывала грузовики. Было нарушено водо- и электроснабжение. Люди погибали из-за сорванных ветром предметов, передает РИА "Новости". В частности, один человек погиб, когда на него упало дерево, другой — когда его ударило сорванным ветром рекламным щитом.
Мэр Тимишоары Николае Робу пожаловался на то, что синоптики не предупредили об угрозе стихийного бедствия, а говорили лишь о дожде, передает Deutsche Welle.
Представитель румынской метеослужбы в интервью радиостанции Digi 24 заявил, что ураган был резкой силы и неожиданным. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан тоже констатировала, что все произошло очень быстро.
Из Румынии ураган двинулся в северном направлении к венгерской границе.
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