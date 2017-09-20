Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Мексики публикует список погибших по штатам:

Морелос: 71 погибший

Пуэбла: 43 погибших

Мехико (столица): 86 погибших

Мехико (штат): 12 погибших

Герреро: 3 погибших

Оахака: 1 погибший

Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение в момент учений

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал народ не скапливаться на улицах, чтобы дать возможность спасателям добраться до завалов.

Во многих районах прервана телефонная связь.

Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.

Паника

Хуан Польер, Би-би-си, Мехико

Мехико привык к землетрясениям. Но этот конкретный толчок, произошедший ровно в годовщину мощнейшего землетрясения 85-го года, был одним из сильнейших на памяти местных жителей.

Тысячи людей выбежали на улицы, трясясь от страха, плача и пытаясь дозвониться до своих родных и близких.

Уже ясно, что число жертв будет увеличиваться. Лишь в районе столицы разрушено не менее 30 зданий.

Люди голыми руками пытаются разгрести завалы, так как уверены, что там остаются пострадавшие.