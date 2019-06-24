Мощное землетрясение у берегов Индонезии раскачивало дома на севере Австралии

Землетрясение ощущалось во многих районах Индонезии, но оно обошлось без разрушений и пострадавших. Не было потенциала и для возникновения цунами, в связи с чем власти призвали население не верить слухам в мессенджерах и соцсетях о надвигающихся катастрофических волнах - подобные проблемы здесь возникают регулярно и приводят к стихийной эвакуации людей на возвышенности, при этом некоторые жители получают травмы, бывали и случаи гибели из-за сердечных приступов.
Почувствовали это землетрясение и на севере Австралии. В городе Дарвин, который находится в 700 км к югу от эпицентра, пришлось эвакуировать людей из многоэтажных зданий. По словам местных жителей, была сильная тряска, от которой люди даже теряли равновесие, качались стены. Информация о пострадавших не поступала. Специалисты проверяют дома на наличие трещин, сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC.
Отметим, что подобное явление было зафиксировано в Австралии 7 мая 2019 года. Тогда отголоски землетрясения магнитудой 7,2 на острове Новая Гвинея ощутили жители в северной части штата Квинсленд. Оно также не привело к серьезным последствиям.
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