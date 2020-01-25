aA
Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 22 человек, более тысячи получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
Turkiją supurtė žemės drebėjimas
Turkiją supurtė žemės drebėjimas
© Reuters / Scanpix

Наибольшее число жертв - 18 - отмечено в провинции Элязыг, где находился эпицентр подземных толчков. Четыре человека погибли в провинции Малатья. По данным министра здравоохранения Фахреттина Коджи, медицинская помощь оказывается около 130 пострадавшим при завале домов, 34 из них находятся в тяжелом состоянии.

После землетрясения, которое произошло вечером 24 января, было зафиксировано 274 афтершока. Толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях и на севере Сирии. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

Статьи по теме:
На Филиппинах из-за вулкана эвакуированы тысячи человек
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения  (2)

Землетрясение вызвало панику у местного населения. Многие жители района Сивридже провели ночь в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах. Их обеспечили едой и питьем. После сильных афтершоков люди боятся заходить в дома. Многие здания повреждены.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил в субботу, что в провинциях Элязыг и Малатья, а также в уезде Доганйол обрушилось не менее 30 домов. Он призвал людей не входить в дома, которые могут обвалиться. Спасатели извлекли из-под завалов 42 человека, их жизни вне опасности.

В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью - продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура ночью там опускается ниже нуля. В провинции Элязыг и Малатья направлены дополнительные машины скорой помощи и медицинские вертолеты.

NEWSru.com

TOP новостей

"Литва – страна возможностей": Молодой калининградец поделился опытом переезда в приморскую Клайпеду (400)

В Литве наметился переломный момент: впервые за 28 лет...

Витаутас Ландсбергис рассказал о внутренних врагах Литвы, с которыми не воюют (161)

Почетный председатель Союза отечества-Христианских...

В будущем вся Европа будет считать зарплату одинаково: какие изменения это принесет в Литву (35)

Расчет минимальной заработной платы во всех...

Снег в феврале: синоптик говорит, что мало не покажется (11)

Независимо от того, какого цвета небо, все еще возникает...

Цены на горючее устоялись: нет значительных колебаний (5)

В начале этого года по причине повышения акцизов и...