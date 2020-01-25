Наибольшее число жертв - 18 - отмечено в провинции Элязыг, где находился эпицентр подземных толчков. Четыре человека погибли в провинции Малатья. По данным министра здравоохранения Фахреттина Коджи, медицинская помощь оказывается около 130 пострадавшим при завале домов, 34 из них находятся в тяжелом состоянии.
После землетрясения, которое произошло вечером 24 января, было зафиксировано 274 афтершока. Толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях и на севере Сирии. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.
Землетрясение вызвало панику у местного населения. Многие жители района Сивридже провели ночь в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах. Их обеспечили едой и питьем. После сильных афтершоков люди боятся заходить в дома. Многие здания повреждены.
Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил в субботу, что в провинциях Элязыг и Малатья, а также в уезде Доганйол обрушилось не менее 30 домов. Он призвал людей не входить в дома, которые могут обвалиться. Спасатели извлекли из-под завалов 42 человека, их жизни вне опасности.
UPDATE — 20 killed, 1,015 injured in earthquake that struck eastern Turkey's Elazığ and Malatya provinces; efforts resume to rescue nearly 35 people from collapsed buildings, disaster management agency AFAD sayshttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/kHPwEdzEwK— DAILY SABAH (@DailySabah) 25 января 2020 г.
В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью - продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура ночью там опускается ниже нуля. В провинции Элязыг и Малатья направлены дополнительные машины скорой помощи и медицинские вертолеты.
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