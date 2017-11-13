В результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на границе Ирана и Ирака вечером 12 ноября, по последним данным, погибли порядка 340 человек, пострадали более 2500 человек. Большинство погибших — на иранской территории.
Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Эпицентр находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.
На западе Ирана жертвами землетрясения стали свыше 300 человек, в иракской провинции Сулеймания — около 40 человек. Без жилья остались примерно 70 тысяч иранцев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в иранском Красном полумесяце.
Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы, сказал глава спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанд. Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях. Работу спасателей затрудняют оползни, информирует Русская служба Би-би-си.
Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.
Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.
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