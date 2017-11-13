Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака, более 200 погибших

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибло более 200 человек, есть погибшие и в Ираке. Число жертв продолжает расти. Около 1700 человек получили ранения.
Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.
Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы, сказал глава спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанд.
Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях, сообщил иранскому государственному телеканалу IRINN глава иранского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Мортеза Салим.
"В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система", - сказал он.
По словам Пир-Хоссейна Куливанда, работу спасателей затрудняют оползни.
Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Эпицентр находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.
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