Молодой австриец из ревности расстрелял семью из пяти человек на курорте

Местный житель утром в воскресенье пришел в дом к своей бывшей девушке. Там он застрелил свою бывшую подругу, ее родителей, брата и ее нового молодого человека.

После убийства мужчина сдался полиции. У него изъят пистолет. Убийца признался в совершении преступления.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что убийцей был подросток.