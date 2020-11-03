Подробнее о том, как Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы и насколько это влияет на электоральные предпочтения избирателей, а также ждать ли новых фактов от журналистов-расследователей в преддверии второго тура, говорим с редактором русскоязычного отдела RISE Moldova Владимиром Тхориком.