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1 ноября состоялся первый тур президентских выборов в Молдове. Во второй тур вышли прозападный кандидат, экс-премьер-министр Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, не скрывающий своих пророссийских взглядов. Незадолго до выборов расследовательский проект RISE Moldova совместно с российскими журналистами из Центра "Досье" опубликовал большой материал под названием "Кремлинович": как администрация президента России влияет на молдавских политиков".

Подробнее о том, как Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы и насколько это влияет на электоральные предпочтения избирателей, а также ждать ли новых фактов от журналистов-расследователей в преддверии второго тура, говорим с редактором русскоязычного отдела RISE Moldova Владимиром Тхориком.

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