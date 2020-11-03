aA
1 ноября состоялся первый тур президентских выборов в Молдове. Во второй тур вышли прозападный кандидат, экс-премьер-министр Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, не скрывающий своих пророссийских взглядов. Незадолго до выборов расследовательский проект RISE Moldova совместно с российскими журналистами из Центра "Досье" опубликовал большой материал под названием "Кремлинович": как администрация президента России влияет на молдавских политиков".
Подробнее о том, как Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы и насколько это влияет на электоральные предпочтения избирателей, а также ждать ли новых фактов от журналистов-расследователей в преддверии второго тура, говорим с редактором русскоязычного отдела RISE Moldova Владимиром Тхориком.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в среду будет предложено ввести всеобщий карантин (80)
Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране...
Профессор: в этом году Рождество в Литве будет иным (9)
В Литве растет уровень заболеваемости коронавирусом ,...
Президент ассоциации: туристический бизнес этого не переживет (15)
Намерения правительства Литвы остановить...
Анализ правительства Литвы показал – легкий карантин не дает желаемого результата (38)
В Литве каждую неделю растет количество больных...
Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси (53)
После того как на Белорусской АЭС началась выработка...