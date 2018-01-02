Согласно законодательству республики, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В ближайшие дни председатель парламента или премьер-министр подпишут указы о назначении новых членов правительства.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд с запросом, в котором просили «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они объяснили это тем, что Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей ранее.

Сам Додон говорил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях.

Ранее суд уже позволил назначить правительству нового министра обороны Молдовы Евгения Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.

18 декабря МИД Молдовы решил отозвать посла в России Андрея Негуца в Кишинев «на неопределенный срок». В ведомстве такой шаг связали с тем, что российские власти не отреагировали на случаи «преследования и запугивания» в отношении физических лиц и политических деятелей Молдовы со стороны «должностных лиц России».

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что возмущен решением внешнеполитического ведомства.