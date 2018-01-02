Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона, сообщает «Интерфакс». Такое решение было принято после того, как Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
© Reuters-Scanpix

Согласно законодательству республики, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В ближайшие дни председатель парламента или премьер-министр подпишут указы о назначении новых членов правительства.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд с запросом, в котором просили «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они объяснили это тем, что Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей ранее.

Статьи по теме:
В Молдове отправлены в отставку две трети министров  (1)
МИД Молдовы на неопределенный срок отозвал посла из России  (6)

Сам Додон говорил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях.

Ранее суд уже позволил назначить правительству нового министра обороны Молдовы Евгения Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.

18 декабря МИД Молдовы решил отозвать посла в России Андрея Негуца в Кишинев «на неопределенный срок». В ведомстве такой шаг связали с тем, что российские власти не отреагировали на случаи «преследования и запугивания» в отношении физических лиц и политических деятелей Молдовы со стороны «должностных лиц России».

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что возмущен решением внешнеполитического ведомства.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Молдавские компании продолжают поставки в Крым (3)

Из-за аннексии Крыма Россией и торговых войн между...

"Прагматично и без сенсаций": на Восточном партнерстве без перемен? (9)

Отношения с восточными соседями остаются важными для...

Военные Молдовы прибыли на учения НАТО вопреки запрету президента (8)

Контингент из 57 военнослужащих армии Молдовы прибыл на...

В мире

Болгария не отменит сделку с Россией по обслуживанию истребителей МиГ (1)

Антимонопольная служба Болгарии отказалась...

Архивы: Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году

Писатель Константин Паустовский был среди кандидатов...

Индия закупает у России высокоточные бомбы (2)

Министерство обороны Индии во вторник, 2 января,...

В Риге задержан журналист российского телеканала ТВЦ (3)

В Риге задержан журналист российского канала ТВЦ...

Молдова: Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона (2)

Конституционный суд Молдовы временно приостановил...

TOP новостей

Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (150)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...

Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (22)

Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...

С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)

С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...

Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (58)

В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...

Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)

После того как жители Литвы стали подавать заявки на...