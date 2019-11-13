Во вторник, 12 ноября, Молдавия осталась без правительства — депутаты парламента вынесли вотум недоверия кабинету министров Майи Санду. За отставку правительства проголосовали ее инициаторы — социалисты и фракция Демпартии, в общей сложности 63 парламентария из 101. Непосредственной причиной случившегося стал законопроект, регулирующий процедуру назначения генпрокурора Молдавии. Что именно вызвало недовольство социалистов, и каковы последствия отставки кабинета, выясняла DW.

Майя Санду больше не премьер-министр

На пленарном заседании парламента депутаты раскритиковали отчет коалиционного правительства Санду за пять месяцев работы. За вотум недоверия проголосовали 63 депутата — социалисты и фракция Демпартии. Отказалась от голосования фракция партии "Шор". "Мы не будем участвовать в этих политических играх", — заявил ее председатель Денис Уланов. По его выражению, "генпрокурор — это точка, которая должна была всех объединить. А она разъединила".

Пока депутаты выносили вотум недоверия кабмину, несколько сотен человек собрались перед зданием парламента. Как объяснила DW одна из протестовавших, они хотели поддержать Майю Санду: "Это первое народное правительство. А еще мы хотим другого президента. Додон (президент Молдавии Игорь Додон. — Ред.) хочет вернуть Плахотнюка". Экс-председателя Демпартии, олигарха Влада Плахотнюка обвиняют в том, что в период с 2009 по 2019 год он контролировать все госинституты и узурпировал власть в стране. Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня.

Перед этим Майя Санду, лидер правой проевропейской партии PAS (Partidul Actiunea si solidaritatea — "Действие и солидарность"), 8 июня возглавила правительство. Это случилось после того, как депутаты парламента от пророссийской Партии социалистов и избирательного блока ACUM ("Сейчас"), помимо PAS в него входит еще одна проевропейская партия DA (Demnitate si adavar — "Достоинство и правда"), подписали соглашение о партнерстве и сформировали парламентское большинство.

Выбор генпрокурора Молдавии развалил правящую коалицию

Одной из главных задач необычного право-левого альянса стала реформа юстиции. 16 сентября депутаты парламента сразу в двух чтениях приняли поправки в закон "О прокуратуре". Согласно поправкам, сначала отбор кандидатов на должность генпрокурора проводит специальная комиссия, созданная Минюстом. А окончательное решение остается за Высшим советом прокуроров (ВСП).

Многие эксперты раскритиковали законопроект, называя его неконституционным. В соответствии с Основным законом Молдавии, генпрокурор назначается парламентом по представлению его председателя. Тем не менее 1 октября отбор претендентов на пост генпрокурора начался, а в конце октября спецкомиссия Минюста подвела его итоги. В шорт-лист вошли четыре кандидата.

Но 6 ноября министр юстиции Олеся Стамати объявила об отмене результатов конкурса, у нее возникли сомнения в непредвзятости одного из членов комиссии. В этот же день правительство приняло решение о внесении в парламент законопроекта, согласно которому предлагать ВСП кандидатуру генпрокурора должен премьер-министр.

Что возмутило партнеров Санду по коалиции

Решение правительства вызвало возмущение у партнеров по коалиции. Социалисты выступили с заявлением о том, что инициатива кабмина грубо нарушает соглашение о партнерстве, "где четко указывается, что избрание генпрокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков".

Социалистов поддержал и их неформальный лидер, президент Игорь Додон. Он назвал решение правительства настораживающим, поскольку Санду заранее не обсудила его с партнерами по коалиции.

8 ноября члены фракции социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект о вотуме недоверия кабмину. В тексте документа, помимо прочего, говорилось об ухудшении социально-экономической ситуации в стране и о том, что министры "не могут справиться с вызовами".

Неудачные поиски компромисса правящей коалицией

Тем не менее президент Игорь Додон призвал правящую коалицию к поиску компромисса. Затрещавшую по швам право-левую коалицию попытались спасти и внешние партнеры. 8 ноября посольство России в Кишиневе призвало все политические силы к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране.

"Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм", — отмечалось в заявлении дипмиссии.

11 ноября свой вариант разрешения конфликта озвучила премьер Майя Санду. Она предложила социалистам отозвать вотум недоверия, а законопроект, устанавливающий процедуру назначения генпрокурора, отправить на экспертизу в Венецианскую комиссию и до получения ее вердикта не выдвигать кандидатов на этот пост. Однако партнеры по коалиции отвергли это предложение.

В Молдавии — политический кризис

В стране политический кризис, и если не принять срочных мер, то начнется и кризис экономический, заявил на брифинге в Кишиневе 12 ноября президент Додон, комментируя вотум недоверия правительству. Президент пригласил политические партии провести консультации.

Еврокомиссия назвала отставку кабинета "тревожным сигналом для реформ в стране". Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, сложившаяся ситуация не отменяет необходимости проведения реформ, Молдавия должна продолжать борьбу с коррупцией и расследование кражи миллиарда долларов.

Прогнозируя для DW дальнейшее развитие событий, политический аналитик Алексей Тулбуре перечислил несколько сценариев: "Во-первых, это может быть новое соглашение между социалистами и ACUM. Это самый оптимальный вариант. Другой выход — создание альянса между социалистами и демократами или, что сомнительно, какой-то консенсус между Демпартией и блоком ACUM. В крайнем случае — досрочные выборы".

Аналитик Корнел Чуря считает, что самый очевидный выход — создание социалистами правительства меньшинства. Все остальное, по его мнению, зависит от динамики развития политических событий.