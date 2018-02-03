Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 3 февраля, допустил 13 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане. Еще двое спортсменов получили разрешение на участие в качестве тренеров, сообщает информагентство AFP.
Несколько дней назад Спортивный арбитражный суд (CAS)объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
В отношении еще 11 спортсменов суд счел оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации. Судьи посчитали собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады.
Слушания по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены.
Власти Британии заинтересовались источниками дохода россиян из-за сериала (4)
Власти Великобритании заинтересовались доходами...
Производство бумажных денег в мире по-прежнему растет (1)
По данным ЕЦБ, в странах еврозоны к концу 2017 года...
В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину
В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в...
В Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов (2)
В Венеции гондольерам пришлось временно приостановить...
TOP новостей
Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (30)
У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...
Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (3)
После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...
Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (55)
В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...
Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости
В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...