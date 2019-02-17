Могилу Карла Маркса в Лондоне осквернили

Памятник на могиле немецкого социолога и экономиста Карла Маркса (Karl Marx) на Хайгейтском кладбище в Лондоне осквернили второй раз за две недели.
Как передало агентство Press Association в ночь на воскресенье, 17 февраля, на мраморном пьедестале появились сделанные красной краской надписи -"мемориал Холокосту большевиков", "архитектор геноцида", "доктрина ненависти" и "террор + тирания".
В некоторых местах каменная поверхность постамента была повреждена.
Полиция начала поиск возможных свидетелей акта вандализма.
На неофициальной странице Хайгейтского кладбища в Twitter, кураторы объекта написали: "Бессмысленно, глупо, невежественно. Что бы вы ни думали о наследии Маркса, не следовало заявлять об этом таким образом".
В предыдущий раз монумент осквернили 5 февраля. Злоумышленники, предположительно, использовали молоток, которым нанесли удары по мраморной плите.
Памятник Карлу Марксу - под охраной государства
Хайгейтское кладбище - одно из самых известных кладбищ викторианской эпохи в Англии. Оно расположено в лондонском районе Камден.
Могила Маркса и его супруги Женни находится в восточной части кладбища. Установку мемориала там профинансировала Коммунистическая партия Великобритании. Под бронзовым бюстом размещен пьедестал, на котором выбиты цитаты из произведений философа, в частности, слова, которыми оканчивается написанный им "Манифест Коммунистической партии": "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
Памятник относится к "первому классу архитектурных сооружений", охраняемых государством и "представляющих особый интерес".
Карл Маркс скончался в Лондоне 14 марта 1883 года на 65-м году жизни.
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