"Я благодарна Европейскому парламенту за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Мы не признаем (сейчас - Ред.) и не признаем (в будущем - Ред.) аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией", - отметила она.

Ранее Могерини заявила, что ЕС осуждает строительство Россией керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.