Представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма Россией. Такое заявление она сделала, выступая перед депутатами Европарламента во время слушаний по ситуации в Азовском море, сообщает "Укринформ".
Federica Mogherini
© AFP/Scanpix

"Я благодарна Европейскому парламенту за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Мы не признаем (сейчас - Ред.) и не признаем (в будущем - Ред.) аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией", - отметила она.

Ранее Могерини заявила, что ЕС осуждает строительство Россией керченского моста, а также блокирование судоходства и милитаризацию в Азовском море.

Украинская правда
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