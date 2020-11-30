aA
Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала эффективность в 100% при тяжелых формах заболевания, говорится в пресс-релизе компании.
Vakcina nuo COVID-19
Vakcina nuo COVID-19
© Reuters/Scanpix

В исследовании вакцины принимали участие 30 тысяч человек, из них 196 заболели COVID-19.

185 из них получили плацебо и только 11 (5,9% от числа заболевших) — настоящую вакцину. Таким образом, эффективность вакцины в целом оценили в 94,1%.

У 30 участников исследования COVID-19 протекал в тяжелой форме, один из них умер. Все они получили плацебо. Среди 11 заболевших, получивших вакцину, тяжелых случаев нет.

Компания подала заявку на регистрацию в США и планирует запуск массового производства вакцины. По словам главы компании Стефана Банселя, стоимость одной дозы составит от 25 до 37 долларов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство примет решение о приобретении вакцины от COVID-19 у Moderna (4)

Правительству Литвы будет представлено предложение...

Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие (27)

Многообещающей британской разработке потребуются...

Цена прививки от коронавируса в ЕС: все вакцины дешевле 60 евро (12)

Вакцинация от COVID-19 будет для жителей многих стран...

TOP новостей

Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (75)

В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...

ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (46)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...

В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (37)

Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....

Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге (4)

Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...

Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (14)

Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...

|Maža didelių žinių kaina