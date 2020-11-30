В исследовании вакцины принимали участие 30 тысяч человек, из них 196 заболели COVID-19.
185 из них получили плацебо и только 11 (5,9% от числа заболевших) — настоящую вакцину. Таким образом, эффективность вакцины в целом оценили в 94,1%.
У 30 участников исследования COVID-19 протекал в тяжелой форме, один из них умер. Все они получили плацебо. Среди 11 заболевших, получивших вакцину, тяжелых случаев нет.
Компания подала заявку на регистрацию в США и планирует запуск массового производства вакцины. По словам главы компании Стефана Банселя, стоимость одной дозы составит от 25 до 37 долларов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (75)
В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (46)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (37)
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге (4)
Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...
Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (14)
Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...