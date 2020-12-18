Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы на производстве

Отмечается, что проблема с "фильтрацией" возникла на финальных стадиях производства: 400 тысяч "бракованных" доз были частью более широкой партии вакцины объемом 1,4 миллиона. Слауи отметил, что подобных проблем "следует ожидать" при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna. По его словам, это не повлияет на общий объем или темпы производства, а производители вакцины очень тщательно наблюдают за ее производством.

По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года. Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование "коронавирусной" вакцины производства Moderna, она может быть одобрена в США уже в ближайшее время.

Moderna утверждает, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. До конца этой недели будет произведено 12 миллионов флаконов для вакцины Moderna, все они будут использованы для выполнения заказов на поставку в США. Стоимость дозы вакцины составит от 25 до 37 долларов.