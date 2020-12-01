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Американская компания Moderna подала заявку в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствам США (FDA), чтобы получить разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19. Об этом компания сообщила в своем твиттере.
Vakcina
Vakcina
© Shutterstock

«Данные, собранные для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступили в FDA», — говорится в сообщении компании.

В FDA заявили, что заявка будет рассмотрена 17 декабря.

Накануне Moderna опубликовала результаты третьего этапа исследований своей вакцины. Компания утверждает, что препарат показал 100%-ю эффективность от тяжелых форм COVID-19 и 94,1% в целом.

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20 ноября заявку на регистрацию в США подала американская компания Pfizer, разработавшая вакцину совместно с немецкой BionTech. Pfizer планирует произвести 50 миллионов доз вакцины до конца года, что позволит вакцинировать 25 миллионов человек. По результатам испытаний компания заявила эффективность своей вакцины в 95%.

Центр имени Гамалеи оценил эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 95%. В свою очередь компания AstraZeneca объявила 70%-й эффективности своей вакцины, разрабатываемой совместно с Оксфордским университетом.

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