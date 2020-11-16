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Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о том, что эффективность изготовленной ею вакцины против коронавируса составляет 94,5 процента.
Vakcina nuo COVID-19
Vakcina nuo COVID-19
© PA / Scanpix

В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%, пишет РБК. Об этом компания сообщила со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH).

В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняли участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только пять человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

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