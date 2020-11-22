"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", - отметил Бансель.
У конкурентов из Johnson & Johnson планируется цена в 10 долларов за дозу, а у Pfizer - 20 долларов.
До конца года Moderna планирует производство 20 млн доз вакцины, однако в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности - вопрос нескольких дней.
Эффективность вакцины, разработанной компанией Moderna, составляет более 94%.
Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.
По данным британской газеты The Guardian, Moderna на первых порах будет поставляться только на американский рынок.
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