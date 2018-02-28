Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) попросили о политическом убежище в США. Об этом говорится в письме, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке, передает "Дождь".

В письме Лесли отмечает, что в России "разразился большой политический скандал" из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, основанного на видео и фотографиях в инстаграме Рыбки и ее книге. С помощью них политик обнаружил связь между бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько. В связи с этим Лесли и Рыбка "сбежали" в Таиланд, где их задержала местная полиция.

"Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация, и мы очень рискуем своими жизнями", — пишет Лесли. По его словам, у них есть фото-, видео- и аудио-доказательства "преступлений российского правительства". Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.

Информация о письме появилась и в Instagram модели. Настя Рыбка попросила США о помощи и заявила, что готова рассказать американским журналистам о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

Настя Рыбка также провела видеотрансляцию, в которой обратилась к американской прессе с предложением рассказать подробности о связи "наших уважаемых депутатов с Манафортом и Трампом", сообщает Deutsche Welle. По словам Рыбки, раньше она не хотела выдавать эту информацию, но "сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго". "Если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь", — добавила она.

26 февраля уроженка Беларуси Настя Рыбка вместе с со своим "секс-тренером" Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и еще восемью россиянами была задержана в Таиланде за незаконную предпринимательскую деятельность — участие в организованных Лесли секс-тренингах. Сама Рыбка считает, что ее задержание инициировали российские власти, и ее жизни угрожает опасность.

После чего Настя Рыбка провела видеотрансляцию, в которой обратилась к американской прессе с предложением рассказать подробности о связи "наших уважаемых депутатов с Манафортом и Трампом".

По словам Рыбки, раньше она не хотела выдавать эту информацию, но "сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго". "Если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь", — добавила она.

Ух, тут Настя Рыбка решила всех сдать. Не сомневаюсь, что все эти аудио/видео у нее есть (вообще, не думаю, что она на этой яхте выключала диктофон даже когда спала) pic.twitter.com/Uq4bCb33uR— Георгий Албуров (@alburov) February 27, 2018

Настя Рыбка ведет в Instagram подробный репортаж о своих приключениях за решеткой. Она утверждает, что потратила все деньги на внесение залога, после чего ее и Лесли выпустили из-под стражи, однако затем (якобы из-за вмешательства ФСБ) опять забрали в тюрьму, сообщает Newsru.com.

"Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Это уже третья тюрьма. После "выхода" под залог", — написала Рыбка в Instagram 28 февраля.

Между тем стало известно, что иммиграционная полиция Таиланда собирается депортировать и внести в черные списки 10 россиян, которых задержали в Паттайе за проведение секс-тренингов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bangkok Post. Россияне пока остаются под стражей, их обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании в стране. По данным газеты, секс-инструкторов из РФ задержали в отеле Паттайи во время выдачи 43 соотечественникам сертификатов о прохождении секс-курсов. О том, что россияне организовали такие курсы в курортном городе, полиции сообщил сотрудник под прикрытием.

Полиция Таиланда 26 февраля устроила рейд в дорогом отеле Паттайи, где должен был состояться секс-трейнинг для российских туристов. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а 10 его организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которые недавно стали известны широкой публике в связи с расследованием оппозиционера Алексея Навального о прогулке на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

По данным полиции, пара из России, которая была в числе задержанных, "организовала институт сексуальных наук в Таиланде и использовала комнату в гостинице в Паттайе, чтобы обучать соотечественников сексуальным техникам". Еще восемь задержанных работали секс-инструкторами.

Одна из задержанных сообщила полиции, что продолжительность курсов составляла четыре дня, а их стоимость — 45 тысяч батов (порядка $1400). За эти деньги женщин, пришедших на курсы, обучали техникам удовлетворения мужчин, а также навыку поиска обеспеченного мужа, отмечает газета. Кроме того, на курсах раздавали книги с подробным описанием сексуальных техник.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала модель Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии.

Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании. Между тем некоторые журналисты видят в откровениях Рыбки подтверждение связи между штабом Трампа и Кремлем.