"В целях защиты и безопасности граждан Чехии вещества группы "Новичок" были включены в проводимые программы тестирования их химических свойств. Точно так же, как и иные боевые отравляющие вещества, например зарин или табун", - говорится в объяснении чешского военного ведомства.

В Праге подчеркнули, что отравляющие вещества синтезировались для отработки мер по химической защите, а не с целью нападения. "Это так называемый микросинтез, который не рассматривается как производство химического оружия в соответствии с международной конвенцией", - настаивают чешские военные.

"Испытуемые вещества синтезировались исключительно с целью спектрального анализа и немедленно уничтожались после тестирования, поэтому вероятность их утечки равна нулю", - резюмировали в Минобороны Чехии.

Ранее в МИД Чехии отметили, что в стране не проводились опыты с веществом, которым, по версии Великобритании, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, напоминает ТАСС. "Нервно-паралитический яд, который был использован при атаке в Великобритании, обозначается А234. Речь идет об ином варианте "Новичка", с которым проводились исследования в чешском Военно-исследовательском институте в Брно", - добавили в ведомстве.

Накануне президент Милош Земан прокомментировал ситуацию вокруг "Новичка" со ссылкой на информацию из отчета Службы безопасности и информации Чехии, которой он ранее поручил ответить на вопрос, производился ли на территории страны яд этого семейства. "Мой вывод таков, что мы произвели и протестировали "Новичок", хотя и в маленьком количестве, а затем уничтожили. Мы знаем, когда и где это было. Было бы лицемерно притворяться, что ничего подобного не происходило в Чехии", - пояснил Земан.

"В ноябре 2017 года в Институте военных исследований Минобороны в Брно был протестирован нервно-паралитический яд под названием A230. Количество яда было относительно небольшим, и после тестирования он был уничтожен", - добавил он.

Ранее Земан дал поручение главе Службы безопасности и информации Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране нервно-паралитического вещества "Новичок". Так он отреагировал на заявление России о том, что Чехия входит в число стран, где могло быть произведено это вещество.

Чешский МИД обвинения Москвы решительно отверг. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью. 26 марта стало известно, что в связи с "делом Скрипаля" Чехия высылает трех сотрудников посольства РФ.