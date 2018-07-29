В Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек, десятки получили ранения. После первого удара стихии были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 50 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.
Разрушен как минимум один дом, повреждены линии электропередач. Временно закрыта пешеходная тропа на гору Ринджани из-за вероятности оползня. Однако опасности цунами нет, заявил представитель местных властей.
Ломбок - одно из наиболее любимых туристами мест отдыха в Индонезии. Он находится в ста километрах от еще более популярного острова Бали. В регионе часто происходят землетрясения и извержения вулканов. В январе в результате сильного землетрясения на острове Ява десятки человек получили тяжелые ранения. В 2004 году на острове Суматра произошло подводное землетрясение магнитудой 9,3, что вызвало цунами, в результате которого погибли 220 тысяч человек, из них 168 000 в Индонезии.
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