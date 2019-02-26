Как пишет газета The Washington Post, иск к Трампу Джонсон подала в федеральном окружном суде Тампы. По версии Джонсон, которой сейчас 43 года, Трамп на той встрече 24 августа 2016-го схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться в последний момент. Поцелуй из-за этого, как заявляет истец, получился неловким и пришелся на угол ее рта. Джонсон охарактеризовала поцелуй как "супермерзкий" и неприемлемый.

По словам Джонсон, в тот же день она рассказала о случившемся своему сожителю, матери и отчиму. Все три члена семьи подтвердили эту информацию. Через два месяца после инцидента Джонсон сходила на консультацию к юристу. Тот в беседе с работниками The Washington Post подтвердил, что речь тогда шла о сексуальных домогательствах в виде поцелуя.

По словам адвоката, он посчитал рассказ Джонсон правдивым, но не стал помогать ей по чисто "деловым причинам". Юрист направил женщину к психотерапевту, поскольку она находилась в душевном смятении. По словам психотерапевта Лисхейны Хурвиц, Джонсон снились кошмары после встречи с Трампом.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергла изложенные Джонсон данные. "Этого никогда не происходило, и это напрямую противоречит показаниям многочисленных очевидцев [эпизода]", — говорится в заявлении Cандерс. В частности, республиканка Памела Джо Бонди, занимавшая пост генпрокурора Флориды с 2011 по 2019 год, заявила, что не видела, как Трамп поцеловал афроамериканку Джонсон.

Ранее более десяти женщин обвиняли Трампа в сексуальных домогательствах. Но Джонсон стала первой, кто заявил об этом уже после того, как Трамп стал президентом. Кроме того, только рассказ Джонсон относится к периоду предвыборной кампании Трампа.

Одной из женщин, озвучившей претензии к Трампу, стала Саммер Зервос — бывшая участница телешоу "Ученик". Она заявляла, что в 2007 году Трамп поцеловал и трогал ее. Обвинения в адрес Трампа зазвучали в октябре 2016 года после того, как было опубликована видеозапись от 2005 года, на которой слышны сексистские мнения Трампа. В частности, он заявил, что благодаря своей популярности может себе позволить целовать и трогать женщин без их согласия.