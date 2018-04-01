Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович с воскресенья, 1 апреля, приступила к исполнению обязанностей комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека.
На заседании Парламентской ассамблеи СЕ в Страсбурге в поддержку ее кандидатуры во втором туре были отданы 107 голосов. Ее главный соперник - французский юрист Пьер-Ив ле Борн - получил 103 голоса, словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич - 19. Ле Борн изначально считался фаворитом, однако в итоге не смог заручиться поддержкой большинства.
Миятович начинала свою карьеру с должности директора программного отдела агентства коммуникаций в Боснии и Герцеговине. Она стала первой женщиной на посту представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Впервые Миятович вступила в эту должность в 2010 году, спустя три года ее утвердили на еще один срок. В 2016 году странам ОБСЕ не удалось согласовать кандидатуру сменщика Дуньи Миятович, поэтому ее полномочия в порядке исключения продлили до марта 2017 года. Тем не менее назначить преемника до сих пор не удалось.
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