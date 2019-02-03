Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний оценил нынешнее влияние Русской православной церкви и подчиненных ей структур в Украине. По словам митрополита, РПЦ является последним каналом влияния президента РФ Владимира Путина в Украину. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
Глава Православной церкви Украины Епифаний
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"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в души православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении", - подчеркнул Епифаний.

"Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не осознают, что на самом деле случилось. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло в неканонический способ, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее..

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К этому времени что мы слышали? Опять же: этого не произойдет, томоса не будет, автокефалию Константинополь не предоставит. А после этого мы слышим снова, что да, Константинополь признал, но все же давайте подождем, пока другие православные церкви признают ", - отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит выразил надежду, что когда православные украинцы объединятся в единой поместной церкви, это ускорит завершение войны на Донбассе и деоккупацию Крыма.

"То есть РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы, в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине.

Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до этого времени. Потому что если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны на Донбассе. Но все же, к сожалению, эта поддержка есть.

И поэтому мы постепенно будем утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев здесь", - добавил он.

В Софии Киевской прошла литургия и интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания.

Участие в интронизации принимали представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.

Также на интронизации присутствовали политики Юлия Тимошенко и Андрей Садовой.

На Софийской площади дежурила полиция, часть площади возле Софийского собора была отделена металлическим заграждением.

Церемония интронизации Епифания проходит в его день рождения - 3 февраля ему исполняется 40 лет.

В своем поздравлении митрополиту президент Петр Порошенко отметил, что для Епифания "создание независимой церкви и получения Томоса - только начало на долгом пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно".

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал православных иерархов, духовенство, монашество и мирян к церковному единству в рамках Православной церкви Украины.

Об этом он заявил в своем выступлении после церемонии интронизации предстоятеля Православной церкви Украины.

"Мы хотим, чтобы те православные, кто в Украине и по разным причинам не входит в поместной автокефальной УПЦ вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери Поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - заявил митрополит.

"Сейчас нам предстоит утвердить совершенное - получение Томоса - единением, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом Патрирхата", - отметил Епифаний.

"Оставим в прошлом то, что нас разделяло и будем работать вместе на благо православия и Украины как Единая Поместная церковь. ... Наша церковь остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями - в Украине и за ее пределами", - призвал предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что утверждение единой поместной церкви заключается "не только во внешних организационных мероприятиях".

"Церковь - это в первую очередь сообщество, громада, которая живет согласно установок веры, духовная жизнь, воплощение заповедей в повседневности, - отметил Епифаний.

Он также поблагодарил "всех, кто приложил усилия, чтобы сегодняшний день автокефалии ПЦУ приблизился".

15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.

Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда
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