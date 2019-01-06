Вселенский патриарх Варфоломей в воскресенье, 6 января, передал предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии. Церемония вручения документа и посоха состоялась в соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле после Рождественского богослужения в присутствии президента Украины Петра Порошенко и других украинских политиков и иерархов.
Согласно тексту томоса, который опубликовал на своей странице в Facebook Порошенко, вся православная церковь, находящаяся в пределах независимой Украины, отныне является канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой. Дела ПЦУ должны управляться "свободно и в Святом Духе, беспрепятственно, без любого другого внешнего воздействия".
Накануне после молебна в соборе в Стамбуле Варфоломей подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии. На церемонии присутствовали, помимо Порошенко и митрополита Епифания, глава МИД Украины Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий и константинопольские священники.
15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим. Вселенский патриарх Варфоломей направил патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей письмо с призывом признать автокефалию ПЦУ.
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