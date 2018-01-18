"Опыт показывает, что российская дезинформация может быть крайне успешной, и поэтому мы должны удвоить наши усилия в этой сфере", — сказал в начале дебатов Джулиан Кинг, член Еврокомиссии (правительства Евросоюза) от Британии, отвечающий в том числе за информационную безопасность ЕС.

По оценке Кинга, Москва целенаправленно и централизованно старается распространять искаженную информацию "по как можно большему числу каналов и на максимально возможном числе языков" и рассматривает это как вполне допустимое средство борьбы с Западом. В подтверждение последней мысли Кинг сослался на военную доктрину России.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете, открывая дебаты, призвала увеличить финансирование и штат специальной группы в ЕС, занимающейся противодействием дезинформации. Об этом же затем говорили практически все коллеги Калниете, за исключением тех, кто склонен защищать Россию.

Бывший министр иностранных дел Латвии Калниете призвала главу внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини и других дипломатов Евросоюза регулярно напоминать о проблеме преднамеренной дезинформации на встречах с россиянами.

Кроме того, по мнению Калниете, страны ЕС должны активнее бороться с отмыванием российских денег, поскольку из них, по ее мнению, финансируются и подконтрольные Кремлю или симпатизирующие ему издания в Европе.

"И национальные правительства, и Евросоюз должны поддержать качественную журналистику, иначе она исчезнет", — добавила Сандра Калниете.

Несколько евродепутатов высказались за то, чтобы социальные сети, такие как Facebook, которые сами фактически превратились в средство массовой информации, были подчинены тем же законам, что и традиционные СМИ, и, в частности, следили за корректностью распространяемой через них информации.

"Мне нравится идея Макрона о том, что должно быть видно, в том числе на платформах в виде социальных сетей, откуда поступила информация, кто ее спонсирует", — сказал голландский евродепутат Ханс ван Баален и подчеркнул, что противопоставлять пропаганде нужно не контрпропаганду, а факты.

Регулярные дебаты — это такая форма работы Европарламента, которая не предусматривает принятия документов. Раз в месяц одна из фракций может назначить дебаты на тему по своему выбору, и в этот раз фракция Европейской народной партии выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды на страны Европейского Союза".

В ноябре 2016 года Европарламент принял обширную резолюцию о борьбе с российской пропагандой.

В ходе дебатов в среду реплики были короткими, евродепутаты не вдавались в детали и глубокие размышления о возможности и необходимости активной борьбы с информационным влиянием России, а больше изъяснялись лозунгами и призывами. Примерно такими же были и ответы их коллег из числа евроскептиков и сторонников Москвы.

Испанский евродепутат Хавьер Коусо Пермуй (слева) заявил, что не видит доказательств распространения дезинформации Россией.

"Эти люди, которые призывают нас к борьбе с российской пропагандой, сами распространяют дезинформацию и втягивают нас в опасную холодную войну с Россией", — заявила итальянка Барбара Спинелли, заверив предварительно, что она "не защищает Кремль".

"Когда, скажите мне, пожалуйста, Россия распространяла ложную информацию? — вопрошал Удо Фойгт, бывший лидер Национал-демократической партии Германии, которую многие в этой стране считают неонацистской. — Зато мы видели в Ираке, видели в Ливии, как лгала наша пресса, это они распространяли дезинформацию!"

"Это паранойя, и ее поддерживают и распространяют с целью помешать нам наладить хорошие отношения с Россией", — заявил большой друг Москвы испанский евродепутат Хавьер Коусо.

Депутату Европарламента от британской Партии независимости Соединенного королевства Джеррарду Баттену удалось в дебатах занять отдельную от всех позицию: и против Путина, и против его критиков.

"Чтобы меня не поняли неправильно, должен сразу сказать: я считаю, что мистер Путин — бандит, и он правит бандитским государством", — начал свою реплику британец.

"Но вы — вы просто пытаетесь найти козла отпущения! — продолжил Джеррард, член партии, враждебно относящейся к Евросоюзу и евробюрократии. — Вы потеряли популярность — из-за ваших действий, из-за вашей политики экономии […] и теперь вы просто ищете, на что бы отвлечь внимание избирателей".