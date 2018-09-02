Миротворческую миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support) возглавил в воскресенье, 2 сентября американский генерал Скотт Миллер, сменивший Джона Николсона. Выступая на церемонии в Кабуле, Миллер заявил, что ему предстоит принимать жесткие решения. Для того, чтобы обеспечить предпосылки политического примирения в стране, необходим военный нажим, указал он.

В подчинении Миллера находится 16 000 военнослужащих НАТО, базирующихся в Афганистане. В основном, они занимаются подготовкой и обучением солдат правительственных войск.

Девятый командующий в Афганистане

Миллер, возглавлявший до этого Объединенное командование специальных операций Пентагона, стал девятым американским командующим западных коалиционных сил в Афганистане за почти 17 лет нахождения в стране различных западных военных миротворческих миссий. Он стал первым командующим, назначенным на этот пост при администрации президента Дональда Трампа.

В послужном списке Миллера, считающегося сторонником решительных действий, значатся операции спецназа ВС США в Сомали, Афганистане и Ираке, в ходе которых он лично возглавлял контртеррористические миссии.

Миссия "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.