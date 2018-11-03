Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запускает Московский механизм против России с целью расследования нарушений прав человека в Чечне. Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с "неудовлетворительным ответом" на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 2 ноября.
Теперь у России есть шесть дней на то, чтобы ответить, будет ли она сотрудничать с ОБСЕ в рамках механизма и выбрать своего эксперта, отметила в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" представитель организации Human Right Watch Татьяна Локшина. Если РФ согласится, то миссия ОБСЕ выедет в Чечню для проведения полевого исследования. В ином случае организация сама назначит экспертов, которые будут проводить исследование на основе существующих материалов, докладов и интервью с экспертами по региону.
К коалиции из 16 стран присоединились и Соединенные Штаты. "Мы и другие страны потребовали от Москвы привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих нарушениях… [Американская] администрация и дальше продолжит работу с нашими европейскими партнерами, чтобы разоблачить нарушения прав человека в России", — заявил зампредставителя Госдепартамента США Роберт Палладино.
Московский механизм ОБСЕ
Московский механизм, который в последний раз применялся в отношении Беларуси в 2011 году, предоставляет государствам-участникам возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Против России механизм запустили в связи с многочисленными сообщениями о пытках, внесудебных расправах, незаконных задержаниях и прочих нарушениях в отношении правозащитников и представителей ЛГБТ в Чечне.
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