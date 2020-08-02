Миссия ОБСЕ выявила более 200 нарушений перемирия в Донбассе с начала перемирия

За пять дней режима прекращения огня в Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала свыше 225 его нарушений. Как указывается в ежедневном отчете миссии по состоянию на вечер 31 июля, который был опубликован на следующий день, 1 августа, .
К нарушениям перемирия СММ причисляет 44 взрыва, 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, а также 1 пролетевший неопределенный боеприпас.
Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения. В отчете отмечается, что наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в том числе на блокпосте вблизи неподконтрольной правительству Оленовки.
Договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля и вступили в силу 27 июля. За время шестилетнего конфликта на востоке Украины, который разгорелся в 2014 году, погибли более 14 000 человек.
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