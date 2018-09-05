"После взрыва, произошедшего на бульваре Пушкина в Донецке 31 августа, обстановка в центре города (неподконтрольный правительству), по наблюдениям миссии, оставалась спокойной. Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченка и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны А.Захарченка) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ.

В тот же день, как отмечается в отчете, медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.Гусака в Донецке сообщил представителям СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили 6 человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию, сообщает "Интерфакс".

"В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований", - сообщила СММ ОБСЕ.

Ранее в отчете ОБСЕ от 1 сентября наблюдатели миссии указывали, что в Донецке, 31 августа, в 17:27, они слышали взрыв, который прогремел в ресторане "Сепар", расположенном в парке недалеко от бульвара Пушкина, 13.

"Наблюдатели отметили, что район вокруг ресторана был огражден. Командир вооруженных формирований сообщил, что вследствие этого взрыва Александр Захарченко получил смертельные ранения, другой член вооруженных формирований был тяжело ранен, и еще 9 человек получили ранения", - сказано в отчете.