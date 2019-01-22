В последнем отчете миссии говорится, что 20 января, пытаясь запустить мини-БПЛА вблизи неподконтрольного Киеву н. п. Софиевка (60 км к западу от Луганска), члены патруля СММ потеряли с ним связь.
"Находясь там, наблюдатели видели, как прибыл грузовик с номерными знаками военного типа с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту", – говорится в отчете.
"Один из них вышел из грузовика и сообщил наблюдателям о том, что согласно указаниям, полученным от его командиров, если кто-то из членов вооруженных формирований увидит БПЛА СММ в полете, он будет сбит. После этого патруль оставил этот район", – информирует миссия.
Ранее, утром 18 января, совершая полет вблизи подконтрольного Украине н. п. Новгородское (35 км к северу от Донецка) и неподконтрольного правительству н. п. Иловайск (30 км юго-восточнее Донецка), БПЛА миссии дальнего радиуса действия "временно терял сигнал GPS, по оценке, из-за глушения"
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