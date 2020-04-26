Вопреки давно устоявшимся правилам, лидер страны лично не появился на праздновании очередной годовщины дня рождения собственного деда и основателя страны Ким Ир Сена, которое в КНДР празднуют 15 апреля.

По традиции, в этот день в стране обычно испытывают новые виды ракетного оружия, но государственные СМИ Северной Кореи, вопреки ожиданиям, не опубликовали ни одной фотографии главы государства на испытательной площадке.

Все это заставило мировые издания выступить с целой серией версий о том, что на самом деле происходит с лидером КНДР. Некоторые утверждали, что 36-летний Ким Че Ын только что перенес операцию на сердце, другие говорили о проблемах со здоровьем Кима, связанных с диабетом и избыточным весом. Американские разведслужбы неожиданно подтвердили, что здоровье лидера одной из самых закрытых стран мира тоже является главной заботой разведчиков, и они активно ищут хоть какие-то данные о его состоянии.

Что говорили в КНДР?

Немногочисленные средства массовой информации Северной Кореи, казалось, полностью игнорировали шум в мировых СМИ. Они продолжали публиковать заявления от имени лидера страны о состоянии экономики и других проблемах, не обращая особого внимания на то, что эти заявления несколько запаздывают.

По мнению американских экспертов, в подобном поведении не было ничего нового: Ким Чен Ын, получивший в свое время образование в Швейцарии, и до этого нередко пропадал из поля зрения медународных СМИ, занимаясь внутренними делами. Кроме того, у молодого вождя и раньше были проблемы со здоровьем.

По утверждению автора книги "Великий последователь" Анны Фифелд, посвященной нынешнему лидеру Северной Кореи, рост Ким Чен Ына составляет чуть более 170 см, при этом весит он почти 140 кг. Кроме того, он курит, страдает подагрой и, по предположениям западных спецслужб, возможно, лечится от диабета.

In my book "The Great Successor," I wrote that Kim Jong Un's biggest risk factor was his obvious poor health -- and in particular the risk of cardiac problems. Kim Jong Un is five feet, seven inches tall, and weighs about three hundred pounds = BMI of 45, or "extremely obese" pic.twitter.com/04EsZfuues — Anna Fifield (@annafifield) April 21, 2020

Что говорили оппоненты Кима?

Об исчезновении Ким Чен Ына первым сообщило издание, которое выпускают беженцы из КНДР, осевшие в Южной Корее. Согласно их утверждениям, молодой вождь перенес серьезную операцию на сердце, и теперь врачи ввели его в состояние искусственной комы и борются за его жизнь.

Больше всего вопросов появилось после отсутствия Кима на праздновании самого главного праздника в стране - Дня Солнца, который в КНДР отмечают 15 апреля, в день, посвященный деду Ким Чен Ына, основателю Северной Кореи Ким Ир Сену. В этот день действующий глава государства обычно даже надевает такой же френч, как и его предшественник.

"Ким Чен Ын 15 апреля не может не посетить Дворец Камсусан, в Северной Корее это считается оскорблением", - заявил New York Times эксперт Института Сейджонг в Южной Корее Чен Сен-чанг.

За несколько дней до этого Северная Корея провела несколько ракетных запусков, которые были зафиксированы средствами слежения США и стран НАТО. Но, вопреки давно сложившимся правилам, северокорейские СМИ не стали публиковать фото испытаний с Ким Чен Ыном, лично присутствующим на одном из пунктов наблюдения. Обычно подобные фотографии северокорейские агентства публиковали не позже, чем через два часа после проведения испытаний.

Что диагностировали Киму?

20 апреля южнокорейское издание, которым руководят беженцы из Северной Кореи, опубликовало сообщение о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. При этом издание ссылалось на "многочисленные источники", утверждая, что сейчас глава государства проходит курс лечения "на вилле за пределами Пхеньяна".

СМИ в Южной Корее вскоре после этого уточнили, что у издания не было "многочисленных источников", а при подготовке материала они пользовались только одним источником информации.

Это, впрочем, не помешало мировым СМИ, включая телекомпанию Си-эн-эн и агентство Рейтер, опубликовать сообщения о том, что "Ким находится в тяжелом состоянии". Си-эн-эн ссылалась на анонимный источник в разведсообществе США, заявивший, что американская разведка "пристально следит" за состоянием здоровья северокорейского лидера.

В Белом доме и Госдепартаменте США не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. В американском дипломатическом ведомстве сообщили лишь, что располагают информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына только "из сообщений СМИ".

В начале прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что в администрации не располагают никакой информацией о состоянии здоровья северокорейского лидера.

"Я только надеюсь, что с ним все хорошо, - сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов. - У меня были очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. И я хочу верить, что у него все в порядке. Мы не знаем, правдивы ли сообщения [о его здоровье - Би-би-си]".

От чего лечили лидера КНДР?

По сообщениям японского еженедельника "Сюкан Гэндай", лидер Северной Кореи совсем недавно перенес операцию шунтирования и теперь проходит курс реабилитации.

По словам автора статьи, "председатель внезапно упал", инспектируя один из регионов страны, после чего был доставлен в ближайшее отделение скорой помощи. Затем, со слова газеты, Ким Чен Ына перевезли в Пхеньян, где и провели операцию на сердце.

В конце прошлой недели информационные агентства сообщили, что власти Китая направили в Пхеньян группу врачей во главе с высокопоставленным представителем руководства Коммунистической партии Китая. Неясно, был ли этот визит связан с эпидемией коронавируса в КНДР или врачи были отправлены для помощи в лечении лидера страны.

Несколько СМИ в Гонконге и Южной Корее сообщили, что в последнюю неделю Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". Подтверждений этим сообщениям нет, как и сообщениям о том, что лидер Северной Кореи сейчас находится в городе Вонсан на побережье страны, где расположена одна из правительственных резиденций.