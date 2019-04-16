Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место катастрофы и назвал пожар в соборе утратой "частицы" каждого из французов:

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019



"Наши мысли со всеми католиками и всеми французами. Как и все наши соотечественники, я опечален этим вечером картиной обрушения частицы нас самих". Макрон заявил, что восстановление собора начнётся немедленно. Президент обратится завтра ко всем людям, готовым приложить своё умение и свои средства в восстановление собора Парижской Богоматери.

Ватикан откликнулся на "ужасный пожар" в Париже:

Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté, en France et dans le monde. — Alessandro Gisotti (@AGisotti) April 15, 2019



"Святой престол узнал с потрясением и печалью новость об ужасном пожаре, охватившем собор Парижской Богоматери, символ христианства для Франции и всего мира", – написал в Твиттере руководитель пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти.

Президент США выразил ужас в связи с пожаром в Париже:

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019



"Ужасно видеть этот огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Вероятно, летающие цистерны могли бы использоваться для подавления огня. Необходимы быстрые действия!" – считает президент США Дональд Трамп.

Бывший президент США Барак Обама написал в Твиттере:

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019



"Notre Dame одно из великих мировых сокровищ, и мы думаем о народе Франции, когда он переживает горестные минуты. Это в нашей природе – оплакивать потери – и восстанавливать утраченное, прилагая к этому все имеющиеся в нас силы".