Мировые политики и лидеры католической церкви выражают своё потрясение и солидарность парижанам в связи с крупнейшим пожаром в памятнике мирового культурного наследия – соборе Парижской Богоматери.
Ugniagesiai kovoja su gaisru Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje
© Sipa / Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место катастрофы и назвал пожар в соборе утратой "частицы" каждого из французов:

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"Наши мысли со всеми католиками и всеми французами. Как и все наши соотечественники, я опечален этим вечером картиной обрушения частицы нас самих". Макрон заявил, что восстановление собора начнётся немедленно. Президент обратится завтра ко всем людям, готовым приложить своё умение и свои средства в восстановление собора Парижской Богоматери.

Ватикан откликнулся на "ужасный пожар" в Париже:


"Святой престол узнал с потрясением и печалью новость об ужасном пожаре, охватившем собор Парижской Богоматери, символ христианства для Франции и всего мира", – написал в Твиттере руководитель пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти.

Президент США выразил ужас в связи с пожаром в Париже:


"Ужасно видеть этот огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Вероятно, летающие цистерны могли бы использоваться для подавления огня. Необходимы быстрые действия!" – считает президент США Дональд Трамп.

Бывший президент США Барак Обама написал в Твиттере:


"Notre Dame одно из великих мировых сокровищ, и мы думаем о народе Франции, когда он переживает горестные минуты. Это в нашей природе – оплакивать потери – и восстанавливать утраченное, прилагая к этому все имеющиеся в нас силы".

Радио Свобода
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