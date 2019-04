Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место катастрофы и назвал пожар в соборе утратой "частицы" каждого из французов:



"Наши мысли со всеми католиками и всеми французами. Как и все наши соотечественники, я опечален этим вечером картиной обрушения частицы нас самих". Макрон заявил, что восстановление собора начнётся немедленно. Президент обратится завтра ко всем людям, готовым приложить своё умение и свои средства в восстановление собора Парижской Богоматери.

Ватикан откликнулся на "ужасный пожар" в Париже:



"Святой престол узнал с потрясением и печалью новость об ужасном пожаре, охватившем собор Парижской Богоматери, символ христианства для Франции и всего мира", – написал в Твиттере руководитель пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти.

Президент США выразил ужас в связи с пожаром в Париже:

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!



"Ужасно видеть этот огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Вероятно, летающие цистерны могли бы использоваться для подавления огня. Необходимы быстрые действия!" – считает президент США Дональд Трамп.

Бывший президент США Барак Обама написал в Твиттере:

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB