Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на 0,28%, составив $64,48 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,03%, до $69,89 за баррель.