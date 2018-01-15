В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на 0,28%, составив $64,48 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,03%, до $69,89 за баррель.
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