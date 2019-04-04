Законы, вступившие в силу в среду, предусматривают смертную казнь через забивание камнями для признанных виновными в однополых связях и супружеской измене.

Законы включены в шариатский кодекс, введенный в 2014 году султаном Хассаналом Болкиахом.

Новые законы распространяются на несовершеннолетних и иностранцев, даже если они не являются мусульманами.

Новые законы также предусматривают ампутацию правой руки при однократном уличении в воровстве и ампутацию левой ступни при повторном.

Законы были приняты с целью усиления влияния ислама в стране, большинство жителей которой – мусульмане. Численность населения Брунея составляет около 430 000 человек.

Многие мировые звезды, такие как Элтон Джон, Эллен Дедженерес и Джордж Клуни, осудили новые законы и призвали бойкотировать принадлежащие брунейскому султану девять отелей в США и Европе.

США, Великобритания, Германия и Франция продолжают призывать Бруней – страну, обладающую большими запасами нефти, – отменить новые законы.

Заместитель официального представителя госсекретаря США Роберт Палладино заявил, что принятые Брунеем законы "противоречат его международным обязательствам в сфере прав человека", и что США "решительно выступают против насилия, криминализации уязвимых групп населения и дискриминации в их отношении". Он призвал страну соблюдать Конвенцию ООН против пыток и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила: "Любой закон, основанный на религии, не должен нарушать права человека, в том числе права людей, исповедующих религию большинства, религиозных меньшинств и неверующих людей".

Заместитель директора азиатского департамента организации Human Rights Watch Фил Робертсон также осудил решение султана, заявив: "Новый брунейский кодекс о наказаниях является в высшей степени варварским и вводит архаичные наказания за действия, которые даже не должны считаться преступлениями".

Представитель Amnesty International Рэйчел Чоа-Ховард назвала новые законы жестокими и призвала мировое сообщество осудить их.