На ней западные дипломаты призывали с опаской принимать российские предложения, полагая, что они могут быть "западней".

Западня или интересное предложение?

Обсуждение российской идеи о вводе миротворцев в Донбасс началось еще в ходе приветственного выступления президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что миротворческая миссия может стать гарантом выполнения минских соглашений, но только в случае размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса, а также вдоль границы Украины и России. Выступавший после него бывший госсекретарь США Джон Керри призвал убедиться, что предложение Владимира Путина не является западней.

Госсекретарь по делам Европы и Америки МИДа Великобритании Алан Дункан также призвал "с опаской принимать предложения России" о введении миротворцев в Донбасс. Но самым резким стало заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который заявил, что российские предложения еще больше усугубят разделение Украины. И все же саму инициативу он назвал "интересной", сказав, что ее нужно проанализировать.

Экс-генсек НАТО призывает давить на Москву

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не исключил "пряника" для Кремля в виде возможного снятия санкций в том случае, если Путин согласится на размещение миротворцев не только в зоне конфликта, но и на всей территории Донбасса, а также вдоль границы с Россией.

Он также выразил мнение, что Кремль озвучил это предложение под давлением возможности предоставления Киеву Вашингтоном летального оружия. "Нужно давить на Россию. Нельзя отбрасывать никакие варианты, включая предоставление летального вооружения Украине", - подчеркнул экс-глава НАТО.

Идею переговоров с Москвой с позиции силы поддержал и бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Он уверен, что Россия и мир - несопоставимые понятия.

"Их танки, солдаты, армия, присутствующая на Украине... Россия не была и никогда не будет миротворцем", - заявил Яценюк, призвав Запад предоставить Украине возможность для вступления в НАТО.



В НАТО не хотят "проблем с Россией"

На этот призыв ответил председатель Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер. Он заявил, что у Киева нет никаких перспектив стать членом НАТО, пока на Украине продолжается война. По его словам, многие члены альянса уверены, что приняв Украину, они получат "проблемы с Россией".

До президентских выборов в России 2018 года Владимир Путин вряд ли пойдет на попятную, поскольку ему нужно мобилизовать избирателей и консолидировать вокруг себя общество, сказал в своем выступлении на конференции гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Но деэскалация возможна. Что бы ни говорили о предложении России, не спешите его отвергать", - призвал он.

В свою очередь, бывший госсекретарь и зампред правительства России Геннадий Бурбулис в интервью DW признал, что российская власть находится в международной изоляции. По его словам, Крым и Донбасс надо передать под контроль Киева. Но для этого недостаточно постоянно твердить слово "санкции", а надо искать выход из тупика.

"В России качественно меняется отношение людей к событиям на Украине, начиная с 2014 года. Люди начинают понимать, что это ошибка, заблуждение, что это недопустимо. И эта масса людей накапливается", - уверен Бурбулис.