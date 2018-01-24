Не менее пяти тысяч мирных жителей покинули город Африн, на который ведут наступление турецкие войска, и нашли убежище в окрестных селениях. Еще не менее тысячи человек уехало в сирийский город Алеппо. Об это во вторник, 23 января, заявил представитель ООН Стефан Дуяррич.
По словам Дуяррича, гуманитарные организации озабочены положением гражданского населения в 320-тысячном городе, находящемся под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) перед лицом приближающихся турецких отрядов. Во вторник Анкара сообщила о том, что в ходе боев было "нейтрализовано" 260 "террористов".
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале операции "Оливковая ветвь" в контролируемом YPG районе Африна. Поддерживаемые США отряды YPG Анкара считает сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. В выходные самолеты ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовые удары по курдским позициям, затем последовали артиллерийские обстрелы.
Турецкий Генштаб заявил, что цель операции — освободить население северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки "Исламское государство".
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